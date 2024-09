I Paperon de’ Paperoni della serie A | il più ricco non te l’aspetti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Secondo una classifica di Forbes che ogni anno stila una vera e propria lista di personaggi di tutto il mondo e anche nello sport Una squadra che non t’aspetti. Di quelle che potrebbero fare qualunque cosa sul mercato anche prendere Ronaldo e Messi insieme. Ma è un club insospettabile, di cui pochi ne conoscono la forza e la solidità economica. La squadra del Como appena tornata inA ha i proprietari più ricchi del campionato (Ansa Foto) Cityrumors.itEppure è così, tanto piccola per quanto grande. E’ il Como che inA per forza e solidità dei proprio proprietari potrebbe fare e comprare chi vuole. A dirlo, come succede ogni anno, è la famosa rivista Forbes che ha svelato la sua classifica sui miliardari mondiali. Nella lista ci sono tutti i magnati del mondo dal basket al football americano, fino al calcio.