Gb | la famiglia reale fa gli auguri a Harry per i suoi 40 anni anche William e Kate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Londra, 15 set. (Adnkronos) - Laha fatto un piccolo gesto di avvicinamento nei confronti del duca di Sussex augurando buon compleanno al principe, che oggi compie 40, per la prima volta in tre. In un post su X, laha condiviso una fotografia disorridente, con tanto di emoji di torta. Il messaggio recita: "Oggiamo al duca di Sussex un felicissimo 40° compleanno!". Aglidella, si sono aggiunti successivamente, sempre su X,quelli die di, che sul social hanno scritto "di buon 40° compleanno al duca del Sussex!". È la prima volta che lacondivide pubblicamente uno di compleanno perdal 2021, anno in cui i Sussex hanno accusato membri anonimi delladi ostilità e razzismo in un'intervista con Oprah Winfrey.