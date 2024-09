F1 GP Azerbaijan Stella | Traguardo enorme ma dobbiamo restare umili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Come. Nondimenticare che all’inizio del 2023 eravamo ultimi al via della stagione e ora siamo in testa al mondiale costruttori“. Sono queste le parole di Andrea, team principal della McLaren che commenta la vittoria di Piastri nel Gran Premio dell’e la conquista della leadership nella classifica costruttori. “E’ unraggiunto grazie al duro lavoro del team, al supporto dei nostri sponsor e a quello dei tifosi. Tutto quello che si ottiene lo si ottiene insieme”. La stagione non finisce qui: “Non guardiamo alla classifica, ma il nostro focus è su ogni singolo weekend di gara. Abbiamo ancora aggiornamenti in programma per le prossime gare, perché la macchina non è ancora abbastanza veloce da creare gare noiose. Certo non è nell’interesse della F1, ma è come noi vogliamo correre.e con i piedi per terra“.