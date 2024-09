F1 Frederic Vasseur | Dispiaciuti per non aver vinto e l’incidente di Sainz ma il pacchetto c’è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La Ferrari chiude con poca voglia di sorridere il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, Charles Leclerc si è visto soffiare il primo posto da Oscar Piastri, mentre Carlosha chiuso anzitempo la sua domenica per un contatto con Sergio Perez. Il numero uno di Maranello inizia la sua analisi dalla fine, ovvero dalche ha eliminato spagnolo e messicano: “Penso che abbiano iniziato il rettilineo dopo curva 2 in scia a Leclerc e hanno tenuto duro entrambi. Checo sicuramente aveva tanto spazio sulla sinistra ma non si è mosso. Peccato perchiudere la gara in questo modo”. (Fonte: Sky Sport). Charles Leclerc ha pagato dazio sulla lunga distanza a livello di gomme posteriori.