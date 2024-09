Eccellenza Chiesanuova a secco in casa | 0-0 con il Montegranaro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Partita equilibrata e poche emozioni tra, che si dividono la posta in palio dopo 90 minuti combattuti. Nessun gol a caratterizzare un pomeriggio non semplice per nessuna delle due al ‘Sandro Ultimi’ Vallesina, 17 settembre 2024 – Senza farsi male.impattano l’una sull’altra nel terreno del ‘Sandro Ultimi’ valido per la seconda giornata di campionato. Un po’ di amarezza per i biancorossi, che non esordiscono nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico. PRIMO TEMPO Fin dai primi minuti, il tema principale della partita è l’equilibrio. Dopo appena 8 minuti, ilè costretto a un cambio forzato: Ciottilli, in seguito a uno scontro di gioco, deve lasciare il campo, sostituito da Perini. Per fortuna, nonostante il colpo subito al volto, le condizioni del giocatore non sembrano gravi.