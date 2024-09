Doppia rimonta dell' Atalanta la Fiorentina sconfitta 3-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - L'torna a vincere dopo due sconfitte consecutive. I nerazzurri si impongono 3-2 insullagrazie alle reti di Retegui, De Ketelaere e Lookman. Inutili i gol viola di Martinez Quarta e Kean che avevano portato per due volte in vantaggio la squadra di Palladino. E' il secondo successo in campionato per i nerazzurri, che giovedi' torneranno in campo contro l'Arsenal nella prima partitaa nuova Champions League. La squadra viola, ancora a secco di vittorie, sfidera' invece la Lazio nella prossima di campionato. Dopo un buon primo tempo la compagine toscana dovra' assolutamente reagire ai cali di tensione che hanno contraddistinto l'inizio di campionato. Il primo quarto d'ora aveva fatto ipotizzare a una partita bloccata, spenta, con poche emozioni.