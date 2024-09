Coppa Davis Italia-Olanda 2-0 | Cobolli batte Griekspoor

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 set. (askanews) – Flavioconquista il primo successo in carriera inndo Talloncon il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3 in 2 ore e 10 minuti di gioco e portando l’sul 2-0 contro l’in. Grazie alla vittoria dil’è certa di chiudere il girone al primo posto. Una prestazione straordinaria del tennista romano che ha cambiato marcia rispetto al debutto con Bergs. Flavio ha alzato il livello e ha regalato un punto decisivo all’, quello che consente alla squadra di Filippo Volandri di chiudere il girone al primo posto. Gli azzurri conosceranno giovedì l’avversaria nei quarti: sarà l’Australia o l’Argentina. Il doppio sarà fondamentale per la classifica finale del girone. L’è obbligata a vincere perché, in caso di ko, la seconda qualificata per la Final 8 sarebbe il Brasile.