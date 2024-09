Castellitto replica alle accuse sulla gestione del CSC | Non ho licenziato i 17 collaboratori Lavoro a titolo gratuito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Dopo la raffica di attacchi subiti in questi giorni ritengo sia mio diritto rispondere punto per punto”, inizia così la lunga lettera del direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), Sergio, al Corriere della Sera. Unapolemichedell’istituto, nella qualesostiene che non è stata commessa alcuna irregolarità e che svolge il suo incarico a. “Non ho maii diciassette lavoratori”, si legge. “Questi, verso i quali ho il massimo rispetto, avevano un contratto a tempo determinato, per un progetto di digitalizzazione, in scadenza a luglio. Il dirigente Stefano Iachetti con un’iniziativa autonoma ha inviato un contratto di assunzione a tutti i diciassette.