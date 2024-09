Cagliari – Napoli 0-0 la prima di Lukaku dal primo minuto LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildi Conte gioca in trasferta alla Sardegna Arena contro ildi Nicola, una delle ultime squadre a non aver subito gol su azione. Il tecnico leccese conferma la stessa formazione delle ultime uscite tranne che per l’aggiunta di Romeludavanti come punta. 1? Si parte! Formazioni ufficiali di(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Gaetano, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli all. Nicola(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia,all. Conte L'articolo0-0, ladidal) ilsta.