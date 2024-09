Milan reazione furiosa… ma era il Venezia Liverpool e Inter la prova del nove | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) La pausa per le nazionali ha ovattato le polemiche, ha distolto l’attenzione, ha permesso di rifiatare per una settimana e riordinare le idee. Iltorna dalla sosta con una vittoria importante, la prima, di Fonseca in Serie A con i rossoneri, un netto 4-1 al. Successo obbligatorio visti i soli 2 punti raccolti in 3 gare, prezioso per respirare. I 70.000 di San Siro si aspettavano unanetta e decisa, complice la qualità dell’avversario non proprio eccelsa. Ilvisto quest’oggi, fin dai primi minuti, non ha lasciato dubbi su questo aspetto. Pronti via, tacco di Leao per Theo Hernadez che con un tiro cross addosso a Joronen firma l’1-0 sull’asse dei ‘compagni di bevute’. Al 16?, sugli sviluppi di un corner, una spizzata di Fofana vale il raddoppio.