Lotta dura all’illegalità Stranieri e droga giro di vite

(Di sabato 14 settembre 2024), con controlli intensificati nelle ultime ore da parte della Questura di Lodi, avvalendosi dei reparti prevenzione crimine. Sotto la lente è finita in particolare la zona del capoluogo, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti, al soggiorno irregolare deglinonché al rispetto delle normative che disciplinano l’attività di sale giochi e scommesse. Complessivamente sono state 107 le persone controllate, 31 i veicoli sottoposti a verifica, con un italiano denunciato per reati in materia di stupefacenti, un albanese arrestato per reati in materia di immigrazione irregolare, un egiziano espulso con ordine di allontanamento emesso dal questore e un avviso orale nei confronti di un altro italiano.