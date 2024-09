Leclerc super dopo il botto è pole-Ferrari | clamoroso a Baku Verstappen e Norris lontani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Ci ha preso gusto, Charles. Ela straordinaria vittoria al Gp d'Italia nel tempo di Monza trasformatosi in una arena rossa, ladel monegasco centra laposition a, nel Gp di Azerbaijan di Formula 1. Max, primo in classifica mondiale con 303 punti, e Landosecondo (241) sonodalsta, terzo a 217. Il Principino per la quarta volta consecutiva scatterà dalla prima casella della griglia di partenza nella gara in programma sui 51 giri del circuito di, a conferma dell'ottima crescita del Cavallino. Il miglior crono di 1:41.365 consente al monegasco di mettersi davanti a tutti al termine di una qualifica intensa e non senza sorprese, con addirittura l'eliminazione della McLaren dinel corso del Q1 e la partecipazione al Q3 da parte di entrambe le Williams.