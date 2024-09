Latte adulterato | gli indagati vogliono tornare al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Pesaro, 14 settembre 2024 – Cinque dipendentinell’inchiesta Fattorie Marchigiane di Tre Valli Cooperlat vorrebberoal. Ieri pomeriggio, infatti, è stata chiesta la revoca delle cinque misure cautelari per i destinatari dei provvedimenti firmati dal gip i giorni scorsi contenenti il divieto di entrare in azienda per sei mesi. Il giudice avrà cinque giorni per decidere. I destinatari delle misure, nell’ambito del procedimento per frode in commercio e adulterazione del prodotto, sono: Bernardo Pittalis, direttore di produzione, Roberto Manna, responsabile di laboratorio, Diego Zanchetti, addetto all’inserimento nei sistemi gestionali, Giuseppe Nucci, consulente aziendale esterno e Frediano Luconi, coordinatore dei siti di produzione.