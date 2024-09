La sfida estrema di Iacomino | 4mila km in bici | Sogno avverato voglio ispirare i miei figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) ‘Arrivare a Capo Nord, tra tutti quei gabbiani’, canta Jovanotti in una sua famosa canzone. E il carpigiano Micheleci è arrivato, davvero, a Capo Nord, in Norvegia, il punto più a settentrione in Europa (anche se ha visto le renne anzichè i gabbiani). La sua è stata un’impresa fisica e mentale, preparata nei mesi e in tutti i particolari. Un itinerario con una meta precisa e al tempo stesso un viaggio dentro se stesso, per conoscere i propri limiti, il significato del sacrificio e, soprattutto, quello del coraggio. In nome del quale il 40enneha dedicato lavinta ai suoi. Michele, perché proprio Capo Nord? "Una scelta precisa, per festeggiare i40 anni: desideravo fare qualcosa di più ‘estremo’. E Capo Nord è l’estremo del Nord Europa. Un progetto nato due anni e mezzo fa, e cresciuto in consapevolezza con il passare dei mesi".