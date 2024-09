La Corte dei Conti francese smentisce di voler rivendicare Trinità dei Monti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Da sempre iconico monumento della Capitale, la Scalinata dideiè finita in un rapporto delladeidi Parigi. Un documento di critica nei confronti dell'Italia per la gestione “approssimativa” delle cinque chiese francesi di Roma, fra cuidei. “La scalinata - recita il rapporto - è stata costruita con fondi francesi all'inizio del XVIII secolo e in seguito mantenuta per decenni dai Pii Stabilimenti Della Francia, custodi dei beni d'Oltralpe, ma anche, in diverse occasioni, negli ultimi anni, dal Comune di Roma, anche attraverso sponsorizzazioni”. Ora è arrivata la precisazione. Ladeiha smentito dila proprietà sudeinella sua ricognizione del patrimonio immobiliare gestito dalla Francia a Roma.