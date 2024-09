Ilaria Salis e Zerocalcare insieme alla Fabbrica del Vapore per il tour antifascista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Si chiama “Questa non sarà breve” ilche, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, eletta dopo 16 mesi di carcerazione preventiva in Ungheria, intraprenderà per dire grazie a chi le è stato vicino e per fare in modo che non cada l'attenzione su chi è ancora detenuto in Ungheria. Ilper una solidarietàin Europa partirà domani alle 17:30deldi Milano dove sarà. Esarà anche nella tappa successiva il 21 alle 18:30 al festival Propaganda Schuster. Il"è per me molto importante - ha spiegatoin una storia su Instagram - sia perché sarà un'occasione, finalmente, di incontrare di persona chi mi è stato vicino e mi ha sostenuto nei momenti più difficili, sia perché avremo modo di parlare di repressione, antifascismo e solidarietà in Europa".