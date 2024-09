Gli abusi sessuali? Satana E mentre il Papa parla in aereo succede questo | sconcerto ad alta quota | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "L'abuso sessuale è, a mio giudizio, è una cosa demoniaca, perché ogni tipo di abuso distrugge la dignità della persona, ogni tipo di abuso cerca di distruggere quello che tutti noi siamo: immagine di Dio. Io sono contento quando questi casi vengono fuori". CosìFrancesco sul volo che da Singapore lo riportava a Roma. Lo riporta Vatican News. "Per finire: l'abuso sessuale dei bambini, dei minorenni è un crimine, è una vergogna". Proprioil pontefice pronunciava queste dure parole, l'ha cominciato a tremare per alcuni secondi a causa di una turbolenza, come riportato dai presenti. Una coincidenza, ovviamente, ma decisamente inquietante.