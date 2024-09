Far competere i maschi con le femmine è violenza dice il rapporteur dell’Onu

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Titolo del rapporto “contro le donne e le ragazze nello sport”, autrice Reem Alsalem, Specialantialle Nazioni Unite, presentazione annunciata per l’8 ottobre all’assemblea plenaria di New York. Documento rilevante per almeno un paio di ragioni: perché racconta il mondo dello sport, oltre ogni retorica paritarista e pink-washed (“fantastiche le nostre ragazze!”), come un luogo ancora ferocementele, dove gli uomini comandano incontrastati e per le atlete non c’è niente di facile; e perché, soprattutto, classifica senza mezzi termini comesessista l’invasione di campo degli ultracorpili – variamente femminizzati – negli sport femminili.