Bundesliga 2024 2025 | Bayern Monaco a valanga sul Kiel e primo in solitaria

(Di sabato 14 settembre 2024) Lezione di calcio del, che travolge ilper 6-1 nel match valido per la terza giornata die restaa punteggio pieno. E’ durata appena 14 secondi la parità all’Holstein-Stadion, con Jamal Musiala che ha realizzato il terzo gol più veloce della storia dei bavaresi in campionato. Al 7? è poi arrivato il raddoppio di Harry Kane, mentre un autogol di Remberg ha fissato il punteggio sul 3-0 dopo appena 13 minuti. Come se non bastasse, prima dell’intervallo i ragazzi di Kompany hanno calato il poker, sempre con Kane, secondo nella classifica marcatori solo a Kramaric. Nella ripresa ilnon si è fermato ed ha segnato la quinta rete con Olise al 65?, mentre gli ospiti sono riusciti a trovare il gol della bandiera a 8? dal 90? con Gigovic.