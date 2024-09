Biglietti e corruzione | le pressioni sulla città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa destato scalpore nelladi Salerno l’inchiesta che ha portato alla luce un accordo corruttivo tra il mandatario Siae, Claudio Preziosi, interdetto per un anno e la società per la vendita dionline con sede legale a Bologna, Ticketsms che faceva riferimento a Andrea Vitali e Omar Riahi, per i quali è stato emesso il divieto di esercitare attività imprenditoriale per nove mesi. Preziosi aveva provato ad imporre la società ovunque. Da Salerno Sacra alla Salernitana, dalla stazione marittima all’Arena del Mare, ai locali come Rocce rosse, Dolcevita, Maremo, provando anche ad introdurre la società emiliana nella gestione della Sala Pasolini. La maggior parte dei tentativi era stata effettuata screditando la società postoriservato.