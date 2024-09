Arriva la legge Made in Italy che finanzia con 15 milioni la transizione green e tech delle imprese di moda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) L’idea unisce due ministeri, quello dell’Economia eFinanze, e quello. Che in attuazione dellain’ ha disposto, con apposito decreto interministeriale, l’intervento volto a sostenere investimenti per laecologica e digitaledel settore tessile, dellae degli accessori, sull’intero territorio nazionale. Alla misura sono destinati 15di euro. Adolfo Urso, Ministro, ha affermato che “l’industria italiana della, emblema delin, ha bisogno di particolare attenzione. Questo provvedimento è un tassello importante nell’ambito di una politica di sostegno al settore, per accelerare gli investimenti nellae digitale e sviluppare le competenze richieste per affrontare queste sfide”.