Arriva ’Il sogno Champions’ Un magazine di 128 pagine sulla grande avventura europea

(Di sabato 14 settembre 2024) Un appuntamento imperdibile per i tifosi rossoblù e, più in generale, per tutti i bolognesi. È infatti in arrivo mercoledì prossimo unspeciale di 128per raccontare il ritorno del Bologna in Champions League, sessant’anni dopo la sua ultima partecipazione: un modo affascinante e completo per svelare punti deboli e punti di forza delle avversarie dei rossoblù, per raccontare, sotto ogni sfaccettatura, le città dove il Bologna andrà a giocare in giro per il Vecchio Continente accompagnato dai suoi instancabili tifosi, e per gustare tanti altri approfondimenti. Tutto questo e molto di più è ‘Ilda collezione in edicola appunto mercoledì 18 con il ’Carlino’ di Bologna e Imola, a soli due euro compreso il quotidiano.