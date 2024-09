Aiuto ai ragazzi in Ucraina La città si schiera ancora a fianco delle popolazioni in guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Cerchiamo ogni giorno di dare del nostro meglio affinché bambini epossano stare bene nonostante quello che stiamo vivendo". Queste le parole di Volodymyr, soccorritore e istruttore in collegamento video dall’, a testimonianza dell’importanteche il Comune di Forlì sta fornendo a tantisul campo. Quarta fase del pacchetto di sostegno per la popolazione, che dal febbraio 2022 si trova a fronteggiare lacon la Russia. In questo caso, i beneficiari saranno circa 200 tra bambini edai 10 ai 17 anni, aventi in buona parte alle spallecriticità psicofisiche.