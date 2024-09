X Factor 2024 chi ha convinto i giudici nella 1 puntata degli audizioni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ascolti in crescita per l’esordio di X, con una giuria rinnovata, ecco chi sono stati gli artisti migliori della primadiTante “prime volte”, ieri sera, a X: la primadi un nuovo ciclo, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle; la prima volta in conduzione di Giorgia, forse la più emozionata della serata – anche nel taglio ufficiale del nastro, sulle note di E poi; la prima apparizione al tavolo della nuova giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi; la prima sfilata di ragazzi alle prese con il primo scoglio dell’anno, quello delle. Un mix premiato dagli ascolti: il kick off dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita addirittura del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione, con una share tv del 3,6% e 1.255.