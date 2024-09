Val Gardena escursionista canadese muore assiderata durante forte tempesta di neve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bolzano, 13 settembre 2024 – Un'di 57 anni è mortaa seguito delladiche ieri ha colpito l'Alto Adige. La tragedia si è consumata in Val: la donna era in cammino con il compagno 56enne l'Alta Via delle Dolomiti nel tratto che va dal rifugio Genova verso il rifugio Puez a 2.475 metri. Si tratta della terza tappa di un percorso che, se fatto per intero, porta da Bressanone a Feltre. Con buone condizioni meteorologiche questi 15 chilometri e 850 metri di dislivello, con un breve tratto attrezzato, possono essere percorsi in circa sei ore. Ieri però qualcosa è andato storto, alle ore 20 i due non erano ancora giunti a destinazione, probabilmente stremati e, a causa del buio e delle, hanno fatto fatica a trovare il sentiero. Così verso le 20.