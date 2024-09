Tajani | rivendico diritto commentare Bce

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 13.40 "La Bce deve essere indipendente, maildile sue scelte".Così il vicepremier, che ieri aveva esortato l'Istituto europeo a un maggior coraggio nel taglio dei tassi. Oggi la presidente Bce Lagarde aveva replicato che la Banca centrale europea "non è soggetta a pressioni politiche".è tornato anche a ribadire che l'Italia "non autorizza l'uso di armi italiane fuori dall'Ucraina"."Siamo con Kiev,senza se e senza ma,però non siamo in guerra con la Russia".