Ponte Stretto | Siracusano Fi ' consegna documenti passo avanti per avvio lavori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La, avvenuta nella giornata di ieri, della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Via-Vas del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della Cultura, rappresenta un altro importanteinverso l'deiper la realizzazione delsullodi Messina. La societÃdi Messina, nei tempi prefissati, è riuscite a terminare e a trasmettere le integrazioni e gli approfondimenti. Ringrazio l'amministratore delegato Pietro Ciucci per il lavoro che sta svolgendo, e tutti i suoi collaboratori per quanto fatto in questi mesi". Così Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.