Notizie sulla squadra aggiornamenti sugli infortuni mentre Glasner paragona gli Eagles alle auto di F1

2024-09-13 17:24:05 Il neo acquisto Trevoh Chalobah salterà la partita Crystal Palace-Leicester a causa di uno infortunio rimediato durante la sua prima sessione di allenamento con il club, ha dichiarato il manager degli Eagles Oliver Glasner. L'ex nazionale Under 21 dell'Inghilterra Chalobah si è trasferito al Palace in prestito per una stagione dal Chelsea il giorno della scadenza dei trasferimenti, ma non è in lizza per affiancare il nuovo arrivato da 15,2 milioni di sterline Maxence Lacroix in difesa quando i Foxes visiteranno il Selhurst Park sabato (ore 15:00 BST). L'attaccante Eddie Nketiah, costato 30 milioni di sterline all'Arsenal, è in lizza per fare il suo debutto, così come il portiere del Nottingham Forest Matt Turner, prestato in prestito.