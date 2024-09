Nel primo semestre male il settore calzaturiero anche il lusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilnazionale archivia uncon una flessione sia nel fatturato (-9,1%) sia nell'export (sceso dell'8,5% in valore e del 6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calol'indice Istat della produzione industriale (-19,5%). Sono dati dell'ultimo report realizzato dal Centro studi Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, che rileva inoltre un decremento degli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume sia in spesa). "La fase di debolezza della domanda - commenta Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici - frenata da una minor propensione all'acquisto da parte dei consumatori, dal rallentamento di diverse economie, non solo quella cinese, e dall'incertezza legata alle turbolenze geopolitiche in diverse aree del pianeta, ha fortemente penalizzato gli ordinativi, non risparmiando neppure il