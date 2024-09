Napoli tutto pronto per il debutto | i 23 convocati del mister

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024)Dario Rocco rilascia i nomi deiper ilin campionato: ecco i 23 calciatori delche giocheranno contro il Frosinone. Mentre ildi Antonio Conte scenderà in campo domenica 15 settembre contro il Cagliari, c’è un’altra squadra azzurra che domani farà il proprioin campionato. Infatti, ilPrimavera finalmente inizia la stagione il 14 settembre, in casa a Cercola, contro il Frosinone. Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo colpo in attacco Edoardo Della Salandra, ex Lazio e Ternana. Il giocatore classe 2005 non prenderà parte alla prima sfida. Ecco quali sono le scelte di Dario Rocco per l’esordio in Primavera 2. Di seguito i 23 giocatori scelti dal tecnico in ordine alfabetico: Arzillo; Avvisati; Ballabile; Borrelli; Borriello; Cimmaruta; Colella; D’Angelo; De Chiara; De Luca; Distratto F.; Distratto D.