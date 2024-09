McLaren Stella | Supporteremo Norris ma senza compromettere i nostri principi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Vogliamo vincere, ma vogliamo farlo nel modo giusto. QuindiLando, matroppo i, ovvero che l’interesse della squadra viene prima di tutto. La sportività è importante nel modo in cui affrontiamo le gare e vogliamo essere onesti con entrambi i piloti”. Così Andreaha chiarito la posizione delladopo il weekend di Monza, in cui Oscar Piastri ha battagliato apertamente con Lando, che ha sprecato una ghiotta occasione per avvicinare in maniera ancora più importante Max Verstappen in classifica. “Non vogliamo più vedere una situazione come Monza – ha ribadito l’ingegnere italiano –, in cui siamo entrati in una chicane primi e secondi per poi uscirne primi e terzi, perché questo è dannoso per la squadra. Dobbiamo fare in modo che nulla di ciò che accade in pista vada a discapito della squadra”.