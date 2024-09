Mario Draghi a casa Berlusconi | incontro a sorpresa con Marina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un faccia a faccia a, quello che si è consumato nelle scorse ore. Lontani da occhi indiscreti, l’ex presidente del Consigliosi sono uno di fronte all’altro nellamilanese della figlia di Silvio. La notizia è stata riportata dall’Ansa, che ha sottolineato come il meeting si sia svolto nella giornata dell’11 settembre, anche se soltanto adesso sono emersi i primi dettagli.Leggi anche: Emergenza Dengue a Fano, i casi salgono a 11: disinfestazioni e allerta tra i medici L’ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto danel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta. L'articoloconproviene da The Social Post.