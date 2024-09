Kaia Gerber ruba il look più famoso di mamma Cindy Crawford | chi lo indossa meglio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Sei tutta tua madre”, a volte, è il complimento migliore che si possa ricevere. Lo è se tua madre è la top model. E, che della bellissima modella è la bellissima figlia (che però vuole fare l’attrice), sembra far di tutto per assomigliare il più possibile alla. Ha iniziato con il taglio di capelli in pieno stile Anni ’90 e, adesso, è arrivata persino are dal guardaroba di. E, visti i risultati, ha fatto benissimo. L’iconico abito bianco diFonte: IPAe Richard Gere agli Oscar ’93 Correva l’anno 1993, a Los Angeles era in corso la 65esima edizione degli Oscar eammaliò il mondo intero.