IL LIBRO FRANZA di Ingeborg Bachmann | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilè undipubblicato da Adelphi nella collana Gli Adelphi, con la traduzione di Magda Olivetti e Luigi Reitani. Trama La storia è quella di, donna malata per colpa del marito, un medico che, pur godendo della stima pubblica, con i suoi atteggiamenti quotidiani l’ha ridotta in condizioni terribili; lui è la causa di morte della donna, il latente assassino, che giorno dopo giorno, pur senza violenze esplicite, la uccide nell’animo., per sfuggirgli, si aggrappa a Martin, suo fratello, il quale deve affrontare un viaggio in Egitto accollandosi anche le sofferenze della sorella, alla quale è peraltro legato da un rapporto sin troppo intenso, ai confini dell’incesto.