Il 15 settembre torna la Corsa del Ricordo a San Felice Circeo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) San, 132024 – Domenica 15, a San, in concomitanza con Milano e Catania, per volontà dell’amministrazione Comunale, ladel. Sarà il terzo appuntamento nel Lazio della gara organizzata da Asi in collaborazione con Anvgd, dopo l’edizione di Roma, che è andata in scena a febbraio, e l’edizione di Latina dello scorso aprile. Il secondo appuntamento sulle strade di Sandelladelsarà la tappa numero quindici del circuito podistico “InLibera”, che prevede gare disu strada e passeggiate non competitive al termine delle quali saranno stilate diverse classifiche nello specifico suddivise per categoria, società e classifica generale.