Frontale tra auto e camion grave giovane

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ascoli, 13 settembre 2024 – È stata una mattinata senz’altro da dimenticare quella vissuta lungo il territorio della Riviera e l’immediato entroterra. Numerosi sono stati gli interventi del personale del 118 a causa di incidenti stradali. Due episodi, in particolare, hanno tenuto impegnati sanitari e forze dell’ordine. Il più serio si è verificato a Centobuchi, in via dell’Industria, una zona estesa che corre parallelamente al raccordo Ascoli-Mare e che, purtroppo, è spesso teatro di scontri, a volte anche con esiti tragici. L’incidente, avvenuto intorno alle 10.30, ha visto une un’vettura scontrarsi frontalmente. Alla guida dell’si trovava un uomo di 27 anni, che ha riportato le peggiori conseguenze dall’impatto. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha subito compreso la gravità della situazione e ha allertato l’elisoccorso.