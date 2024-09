Coppa Davis 2024 oggi Italia-Belgio | fondamentale una vittoria per il pass matematico alle Finals

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 settembre– Sarà di nuovopomeriggio15. All'Unipol Arena di Bologna, l'sfida ilper la seconda giornata di gare del Gruppo A delladel Mondo di Tennis. Dopo laavuta per 2-1 nell'esordio con il Brasile, gli Azzurri puntano alla conquista del secondo match, che ènel percorso verso ledi Malaga. Il successo eventuale di 3-0, darebbe all'la qualifica matematica. Se finirà invece per 2-1 o ci sarà una sconfitta tutto sarà deciso nella partita successiva con l'Olanda. Scenderanno in campo Matteo Berrettini, ci sarà l'esordio di Flavio Cobolli (Arnaldi ha un fastidio alla caviglia, dopo la distorsione) e il doppio maschile con Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv