Consigli fantacalcio 4ª giornata di Serie A | debutto con gol?

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si torna in campo con il campionato diA dopo la pausa per le Nazionali. Nel primo match in campo Como-Bologna, poi due big: la Juventus sul campo dell’Empoli e il Milan in casa contro il Venezia. Domenica 5 partite: Genoa-Roma, Atalanta-Fiorentina, Torino-Lecce, Cagliari-Napoli e Monza-Inter. Lunedì Parma-Udinese e Lazio-Verona. Chi schierare e chi evitare alPortieri Chi schierare: fiducia in Di Gregorio della Juve in trasferta contro l’Empoli. In campo anche Maignan contro il Venezia e Provedel contro il Verona. Chi evitare: partite insidiose per tre portieri big: rischia Svilar contro il Genoa, Meret contro il Cagliari e Sommer contro il Monza. Difensori Chi schierare: Cambiaso potrebbe giocare in posizione avanzata e regalare qualche bonus ai Fantallenatori. In grado di sfruttare le capacità aeree Bremer, Tomori e Coco.