BCE taglia i tassi d' interesse e interviene su ORP

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) - Secondo Stefano Tana, presidente di Finanza.tech: “La riduzione di questo spread per i rifinanziamenti principali dovrebbe incentivare le Banche a richiedere prestiti di liquidità alla Banca Centrale” Milano, 13 settembre 2024 – “Ritengo che il taglio effettuato fosse ampiamente previsto e conseguentemente già scontato sui mercati. Sicuramente in molti avrebbero preferito una riduzione più netta in modo da indirizzare l'economia in modo più netto e deciso. I mercati resteranno delusi, anche se appare evidente come questa linea sia oramai a tutti gli effetti una tendenza che proseguirà con ulteriori interventi nel prossimo futuro.