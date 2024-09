Auto d’epoca Sfila l’eleganza in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le vetture più eleganti tornano are in. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, quando i turisti di grande qualità arrivavano a bordo di bolidi lussuosi. È in programma sabato 21 e domenica 22, a Montecatini, il quindicesimo concorso Internazionale di eleganza "mobili di Montecatini - Since 1934. Il programma, come i precedenti, è visibile sui siti www.kursaalcarclub.it o www.concorsoeleganzamontecatini.it. La manifestazione e patrocinata da Comune, Regione, e Fondazione Collodi. Saranno presenti il sindaco Claudio Del Rosso, il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e il governatore Eugenio Giani, oltre a vari sindaci e personalità. Il punto di riunione delle 26invitate è fissato dentro il Giardino Garzoni sabato 21, la mattina.