Aggressioni ai sanitari CIMO-Fesmed Bisogna agire sulla prevenzione

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’arresto in flagranza di reato annunciato dal ministro Orazio Schillaci, è un’ottima iniziativa, tuttavia trattasi di un importante provvedimento a valle del problema che si applica quando il danno è già avvenuto. Il Ministero attraverso la commissione ONSEPS sta lavorando da tempo su questo tema e provvedimenti come la rivisitazione della raccomandazione n8, ovvero – prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori– devono essere trasformati in obblighi di adozione da parte delle aziende”. A dichiararlo è Guido Quici, presidente del sindacato medici.“Mi chiedo – aggiunge Quici – quante aziende nel proprio documento di valutazione del rischio (DAVR), prevedono un capitolo dedicato alladallema, soprattutto, hanno attuato le azioni conseguenziali con impegno di risorse dedicate.