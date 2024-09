Vuelle La spinta dei tifosi | Lottiamo insieme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La voglia di tornare al palazzo, per vedere questa nuovalottare sul campo per riconquistarsi la serie A, è palpabile tra ibiancorossi. Sono stati loro stessi a confermarlo, presentandosi in centinaia martedì sera in Piazza del Popolo durante la presentazione della squadra, dove in tanti non sono voluti mancare all’appuntamento. "Ci aspettiamo sicuramente un campionato difficile – spiega Paolo Gennaretti, arrivato in piazza con la famiglia – ma credo che tutti isi aspettino di vedere in campo dei giocatori che hanno voglia di lottare per questa maglia. Questa è, secondo me, la cosa più importante". E’ chiaro che, come ripetono a gran voce con un coro anche i ragazzi della curva presenti in piazza, il desiderio di tutti isia quello di tornare al più presto in serie A.