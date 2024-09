Milano individuato uno dei tre evasi dal carcere minorile Beccaria | era tornato a casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Erail 17enne originario di Pavia evaso domenica daldi. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e riportato in istituto, dove era in custodia cautelare per tentato omicidio. Lo scorso 8 settembre, insieme a lui, altri due detenuti sono riusciti a fuggire dale sono ancora latitanti. Si tratta di due fratelli egiziani di 16 e 17 anni. I tre nei giorni precedenti erano stati tra gli organizzatori di una rivolta e avevano già tentato l’one. «Erano nel gruppo avanzato, sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte scorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi», denunciava il segretario lombardo Alfonso Greco, «uno dei due fratelli è la terza volta che tenta di evadere». Leggi anche:, tensioni al: materassi incendiati in cella, otto i feriti.