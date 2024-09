L’Italia ha imboccato di nuovo la Via della Seta? Il ministro Wang atteso a Roma

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024)Wentao,del Commercio cinese, sarà diin Italia la prossima settimana. Dopo aver partecipato al Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Cina tenutosi ad aprile a Verona, il politico del Partito comunista cinese èalla Farnesina per un incontro con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio edegli Esteri (con delega al commercio estero). Poi a Palazzo Piacentini per vedere Adolfo Urso,delle Imprese e del Made in Italy, particolarmente attivo nella ricerca di un secondo produttore di auto in Italia (sul tavolo l’ipotesi Dongfeng Motor, che è uno dei tre maggiori produttori cinesi ed è controllato al 100% dal governo cinese, che potrebbe insediarsi c’è l’area ex Olivetti di Scarmagno, in Piemonte).