Imprese in arrivo una nuova misura in Campania | finanziamenti di Venture Capital su startup

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gli incentivi allecampane si arricchiranno a breve di un nuovo strumento:disu, “un’altra esperienza molto innovativa”. Ad annunciarlo è Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo, nel corso dell’incontro promosso ieri presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli con il presidente Costanzo Jannotti Pecci: Fondo regionale per la crescita II edizione e Fondo rotativo per le Pmi. Due misure con obiettivi fondamentalmente diversi, spiega Mustilli: “Attraverso l’FRC, con investimenti che finanziamo al 100 per cento (50 a fondo perduto e 50 a tasso zero), sosteniamo le micro e piccole. Nella prima edizione siamo stati in grado di avvicinare quasi 2.700 Pmi, la parte più piccola del settore produttivo ma anche la più consistente, dal momento che copre circa l’85 per cento della struttura economica campana.