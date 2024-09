Il week-end al cinema | da L’ultima settimana di settembre a La scommessa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Diego Abatantuono torna protagonista al. Sarà al centro delle scene del film “di”, che approda nelle sale giovedì 12. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “La– Una notte in corsia”, “Love lies bleeding” e “Madame Clicquot”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Beetlejuice Beetlejuice”, “Come far litigare mamma e papà”, “Speak no evil – Non parlare con gli sconosciuti”, “Cattivissimo me 4”, “Campo di battaglia” e “It ends with us – Siamo noi a dire basta”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 12CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Love lies bleeding” (ore 21); “Beetlejuice Beetlejuice” (ore 20:45).