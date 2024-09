Dragon Age | The Veilguard BioWare condivide nuovi video sul mondo di gioco e dettagli sull’esplorazione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha pubblicato un blog di sviluppo intitolato Exploration Across Thedas, che presentassimiche mostrano diverse aree che i giocatori attraverseranno inAge: The, ognuna con un’atmosfera e uno stile unici: Arlathan Forest, Hossberg Wetlands, Minrathous, Rivain e Treviso. Dopo aver svelato pochi giorni fasu progressione, oggetti ed i compagni, questo blog approfondisce anche The Lighthouse, che serve a Rook come luogo centrale per riposare, passare del tempo con i compagni e imparare di più sulattraverso la conversazione. Inoltre, vengono condivisi irelativi a The Crossroads, che consente adi attraversare il Thedas in pochi secondi, collegando The Lighthouse a una parte delmai vista prima.