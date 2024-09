Case del design di Alcova L’ex Snia e la serra Pasino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Valentina Ciuffi e Joseph Grima, il brillante duo di creativi ha annunciato i preparativi dell’edizione 2025. Un annuncio dato per tempo, siamo a sette mesi dall’inizio dell’evento più internazionale di Milano, il Salone, con relativo Fuorisalone. Ma ci sta, come si dice, perché i preparativi e la messa in sicurezza dei luoghi saranno un lungo lavoro, per intanto però, l’annuncio fa pregustare una nuova meraviglia. Stesso luogo, Varedo, perché spiega Valentina Ciuffi nel suo nuovo spazio-ufficio inaugurato in via Padova al civico 29, il risultato del Fuorisalone fuori Milano è stato un esperimento più che riuscito.