Avvocato cittadino russo | La misura cautelare è stata revocata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 12 settembre 2024 - Suldi 55 anni che lo scorso 4 settembre è stato arrestato in modo provvisorio “il mio assistito", l'11 settembre, "ha inteso rendere dichiarazioni nel corso dell’interrogatorio fissato innanzi al giudice della Corte di Appello di Firenze, Massimiliano Donnarumma, per chiarire la propria posizione. L’imprenditoreha contestato ogni addebito, chiarendo e documentando che nessuna truffa è maiperpetrata, trattandosi di una vicenda di natura civilistica, nel quale lo stesso ha investito svariati milioni di rubli, non ottenendo il ritorno economico previsto. Nella stessa mattina ogniadottata è, tenuto conto di una nota del Ministro della Giustizia e del parere positivo del Procuratore Generale”. Sono le novità diffuse dall'del, Debora Ianniello.