A Monterosso l’iniziativa ’BioWatching nel Blu’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per la prima volta in contemporanea in sei località costiere italiane, fra cui, ha preso il via l’evento ‘BioWatching nel, la prima edizione di un’iniziativa scientifica nazionale di Citizen Science – coordinata dalla biologa Erika Mioni – applicata al monitoraggio costiero delle specie marine indigene e aliene presenti nel Mediterraneo. Durante la fase di ricerca in mare, svolta sulla spiaggia monterossina di Tragagià, lo staff di biologi, studenti-tutors dell’Ic2, subacquei di Percorsi nel Blu e Life on the Sea, hanno indirizzato i partecipanti all’osservazione dei fondali in autonomia, praticando lo snorkeling, l’apnea o l’immersione con autorespiratore, a tre profondità diverse.